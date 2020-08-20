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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında KKTC'nin adını hatalı söyleyen CNN TÜRK sunucusuna kibarca devletin adını hatırlattı ve diplomatik bir dokunuş yaptı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:04
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

DİPLOMATİK DOKUNUŞ…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayın sırasında KKTC'nin adını hatalı söyleyerek, “Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti” diyen CNN TÜRK sunucusuna kibarca devletin adını hatırlatan Özersay, diplomatik bir dokunuş yaptı. Bu müdahale sonrasında program sunucusu hatasının farkına vararak, KKTC’nin adını doğru bir şekilde telaffuz etmeye başlaması dikkat çekti.


ÖZERSAY’DAN ANASTASİADİS’E KİLİT SORULAR…

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in “Maraş konusu, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratır” sözlerini “Var olan gücünün ötesine geçen bir açıklama” olarak değerlendiren Kudret Özersay, Rum liderin “Kıbrıs Rum yönetimi Kapalı Maraş’ın eski sahiplerine iadesini istemiyor mu? Sakinlerinin geri dönmesini istemiyor mu? Kapalı Maraş’ın askeri bir yasak bölge olarak kalmasını mı istiyor? Hayalet kent olarak kalmasını mı tercih ediyor?” gibi soruları yanıtlaması gerektiğini ifade etti. 

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