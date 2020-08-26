Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

GENEL BİLGİLER PAYLAŞILDI… KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, “KKTC Bankacılık Sektörü ve Genel Ekonomiye İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Günay, toplantıyı bankacılık sektörü, merkez bankası ve genel ekonomiye ilişkin bilgiler paylaşmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Günay, krizlerin artarak devam ettiğini, bu yüzden ülkede yeniden yapılanma, devletin küçültülmesi, daha az sayıda nitelikli insanla çalışılması gerektiğini söyledi.

LOKOMOTİF SEKTÖRLERDE YENİ DÜZENLEMELER ŞART… Günay, “KKTC’de para politikası yok, bu yüzden krizlere tepki veremeyiz, cevap verebilmek için bütçe güçlü olmalı ama şu anki bütçeyle cevap veremeyiz, kaynak ihtiyacı Türkiye’den karşılanıyor. Ödemelerin yüzde 85 civarı maaş ödemelerine gidiyor” dedi. Ülkede üretime yönelik planlama yapılması, çalışılması ve üretime yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Günay, ülkenin ekonomik lokomotifleri turizm ve eğitim alanlarında da yeni düzenlemelerin gerekliliğine işaret etti.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN ÇAĞRI… Finansa erişim ve düşük faizler için devlete düşenin; bankalar arası rekabeti çalıştırması olduğunu ifade eden Günay, ödeme güçlüğü çeken şirketler veya şahıslara da; 30 Eylül’e kadar gerekli kredi faiz oranlarını araştırarak borçlarını doğru bir sözleşmeyle yapılandırması çağrısında bulundu. Günay, amaçlarının, vatandaşların, işletmelerin bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmasına destek vermek olduğunu kaydetti.

TEFECİLERE KARŞI DENETİM MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK… Günay, piyasaya düşük faizli kredi kullandırma çalışması içinde olduklarını da ifade ederek, finans kesimine yönelik düzenlemeleri de paylaştı. Tüketici kredileri yasasının getirdiği temel yenilikleri de anlatan Günay, kredilerde yıllık maliyet oranı şartı ile “faiz düştü, çıktı” tartışmalarının da önüne geçileceğini, ayrıca tüm bankalar arasında kıyaslanabilir bir oranın ortaya çıkacağını söyledi. Cayma hakkı verildiğini de ifade eden Günay, erken ödeme komisyonlarına da sınırlama getirildiğini kaydetti. Tüketici kredi piyasasının tümüyle değişeceğini belirten Rifat Günay, tefeciliğin yasaklandığı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasanın da yürürlüğe girdiğini, tefeciliğin hemen yasaklandığını belirtti, denetimin Merkez Bankası tarafından yapılacağını söyledi.



