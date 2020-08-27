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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Başbakan Ersin Tatar, A Haber’in canlı yayınına bağlanarak, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 07:46
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

“MARAŞ KISA ZAMAN İÇİNDE AÇILACAK”… Başbakan Ersin Tatar A Haber'de, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında, Maraş'ın kısa zamanda açılacağını ifade ederken Gazimağusa ile Maraş'ın içi içe olduğunu Kapalı Maraş'ın büyük bir ksımının açık olduğunu belirtti. Tatar, Maraş'ın açık bölümünde on binlerce insanın yaşadığını, yalnızca sahil şeridinin kapalı olduğunu ifade etti.
“VAKIF MALLARI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”… Tatar Kapalı Maraş ile ilgili yaptığı açıklamalarında; 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin bu adada itilip kakıldığı; Rumların, Eokacılarının hükümdarlıklarının sürdüğü o dönemlerde, İngilizlerin olduğu dönemde vakıf mallarının peşkeş çekilmesi ile dağıtılan buradaki parseller üzerine Kraliçe'nin de ABD'nin de her türlü milletin parasıyla yapılan otellerin kapatılması ile hayalet şehre döndüğünü ifade etti.
“ŞİMDİ BİZİM ZAMANIMIZ GELDİ”… Tatar, burasının Mağusa'nın içi olduğunu, son 46 yıldır Kıbrıs Türk'ünün, Türkiye'ninde desteği ile ayağa kalktığını, ekonomik anlamda geliştiğini belirtti. Doğu Akdeniz'de yaşananlarla proaktif siyaset gereği Zaten vakıf malı olan Kapalı Maraş için "artık bizim zamanımız gelmiştir" diyen Tatar, 46 yılda Rum Kesimi ile hiçbir çözüme ulaşmayan Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde kullanıma açılacağını ifade etti. Tatar, burasının uluslararası teamüllerine göre KKTC sınırları içinde olduğunu belirtti.


 

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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