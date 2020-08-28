Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

“ÜST DÜZEY SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK”… Başbakan Ersin Tatar, yüklenici firmanın inşaata fiilen başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye verdiği destek için teşekkür etti. Hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle yapımına başlayamadıklarını söyleyen Başbakan Tatar, konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a gereğinin yapılması için talimat verdiğini söyleyen Başbakan Tatar, “İnşasına başlanan acil durum hastanesi sağlık hizmetimiz için bir devrim niteliğindedir. Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır” dedi

11.500 METREKARE KAPALI ALAN… Hastanenin bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacağına işaret eden Başbakan Tatar, “Lefkoşa, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri arkasındaki arazide yapımına başlanan acil durum hastanesi; yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacaktır” ifadelerini kullandı.

100 YATAK KAPASİTELİ DONANIMLI HASTANE… Tatar konuşmasında hastane hakkında detayları da paylaşarak, “Bu hastane, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır. Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır. Hastane de ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır. Acil durum hastanemizin içinde eczane ve idari ofisler de yer alacaktır. Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan hastanemiz KKTC’nin farkını ortaya koyacak, doktorundan hemşiresine bütün personeli ülkemiz görevlilerinden oluşacaktır” ifadelerini kullandı.



