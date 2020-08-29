Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

KIBRIS TÜRK HALKINA UZUN YILLAR HİZMET VERECEK… Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptırılan acil durum hastanesine ilişkin "Hedefimiz; Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesini 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır." dedi. Türkiye'nin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Oktay, KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda ve gerek görülmesi halinde de hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını bildirdi.

“YENİ PANDEMİ HASTANESİ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesine ilişkin "Hedefimiz; acil durum hastanesini 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır." Dedi. Oktay, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin dertlerine şifa olması temennisiyle yeni pandemi hastanesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

“HEDEFİMİZ İNŞAATI 45 İLE 60 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLAMAK”… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile 5 Ağustos'ta yaptığı görüşmenin ardından verdiği talimat sonrası Türkiye'nin imkanlarını seferber ederek KKTC'de yıl sonuna kadar bir acil durum (pandemi) hastanesi inşa edeceğinin müjdesini verdiklerini belirten Oktay, "Hastane tamamlandığında 24 yoğun bakım, 64 hasta, 12 acil müşahede yatağı ile toplam 100 yatakla hizmet verecek olup, bünyesinde 1 MR, 1 bilgisayarlı tomografi, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı ile 6 ameliyathane ve anjiyo birimlerini de barındıracaktır" şeklinde konuştu.