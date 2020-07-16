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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

23 sayfalık ‘Salgın Raporu’nda, açılım öncesi son pozitif vakanın tespit edildiği 16 Nisan tarihine kadar olan sürecin detayları paylaşıldı. Rapordaki bazı veriler ise dikkat çekici:

16 Temmuz 2020 Perşembe 07:47
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

23 SAYFALIK DETAYLI “SALGIN” RAPORU”…

Ülkeye giriş – çıkışların başladığı 1 Temmuz tarihinin öncesini kapsayan 23 sayfalık ‘Salgın Raporu’nda, açılım öncesi son pozitif vakanın tespit edildiği 16 Nisan tarihine kadar olan sürecin detaylarının paylaşıldığı gözlemlendi. Raporda; ilk vaka öncesi ve sonrasında alınan tedbirler, karantina süreçleri, temaslı takibi, ateş poliklinikleri, vakalara ait veriler ve test ile arama çalışmalarına yer verildi.

886 KİŞİ YAKIN TEMASLI OLARAK TAKİBE ALINDI…

Raporda, ilk vakanın çıkışından itibaren her hasta için temaslı ve kaynak takiplerinin yapıldığı ifade edildi, temaslı takip sonucu toplamda 87 kişiye Covid-19 tanısının konduğu ve bu rakamın, Covid-19 teşhisi alan toplam hasta sayısının %81’ini oluşturduğu kaydedildi. Temaslı takibi boyunca 108 vakanın toplam 1942 temaslısına ulaşıldığı belirtilen raporda, “Araştırmalar sonucunda bunların 866’sının yakın temaslı olarak otellerde takip altına alındığı” kaydedildi.

45 VAKA ASEMPTOMATİK…

Raporda ayrıca, 108 vakadan 45’inin, teşhis sırasında asemptomatik; yani, semptom göstermediği ifade edildi. 108 vakanın 60 kişisinin; yani, yüzde 56’sının yurtdışı seyahat öyküsü olmadığı ifade edilen raporda, semptomatik vakaların ilk yakınmaları sorulduğunda en sık rastlanan iki yakınmanın sırası ile; yüzde 38’inin ateş, yüzde 34’ünün ise öksürük olduğu paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.


 

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