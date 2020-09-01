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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Gezici anketi seçim öncesinde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçlarına göre Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığına daha yakın.

01 Eylül 2020 Salı 08:33
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

ARADAKİ FARK %1,6… Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 21-22- 23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan anketin sonuçları yayımlandı. Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici anket sonuçlarını basın toplantısında açıkladı. Gezici Anketi’ne göre araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde %50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken %49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

“TATAR VE AKINCI İKİNCİ TURA KALACAK”… Gezici, “Anketimizin sonuçları incelendiğinde Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir. İki adayda oylarını bir önceki aya göre biraz daha oylarını artırdı diyebiliriz. Seçim ilk turda bitmeyecek ve bu iki aday Sayın Akıcı ile Sayın Tatar ikinci tura kalacaklardır. Bu da şu an için birinci turda başa baş bir yarışın devam etmekte olduğunu göstermektedir. Ancak ikinci turda Sayın Tatar’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünenlerin Akıncı’nın kazanacağını düşünenlerden fazla olduğunu da belirtmekte fayda var.

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GÜNDEM KIBRIS
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