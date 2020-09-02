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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Sağlık Bakanlığı, seçimle ilgili propaganda gezilerinde, televizyon programlarında ve oy verme günü için COVİD-19 önlemleri çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce alınan, uyulması gereken kuralları açıkladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 08:32
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Sağlık Bakanlığı, seçimle ilgili propaganda gezilerinde, televizyon programlarında ve oy verme günü için COVİD-19 önlemleri çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce alınan, uyulması gereken kuralları açıkladı. Kuralların başında, miting ve toplantılara 100 kişi sınırı getirilmesi, toplantılarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi var.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 21 Ağustos’ta toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Seçim ve Halkoylaması propaganda süreci için belirlediği ve Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan kurallar şu şekilde:

SEÇİM PROPAGANDASI DÖNEMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

“Açık alanda 100 kişinin üzerindeki toplulukla toplantı ve miting yapılmaması,

Yapılacak olan toplantılarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi,

Maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi,

Kapalı alanlarda yapılacak olan toplantılarda;

200 m2 üzeri maksimum 50 kişi,

100 – 200 m2 alanlarda maksimum 30 kişi,

50 – 100 m2 alanlarda maksimum 20 kişi,

50 m2 ve altı alanlarda maksimum 10 kişi ile sınırlandırma yapılması gerekmektedir.”

TELEVİZYON EKRANLARINDA PROPAGANDA YAPILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Televizyon ekranlarında propaganda yapılırken uyulması gereken kurallarsa şöyle:

“25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi,

25 – 50 m2 alalı stüdyolarda maksimum 5 kişi,

50 – 100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılması gerekmektedir. Belirlenen kişi sayılarına sunucu ve kameraman dahildir.”

OY VERME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:

Oy verme sırasında dikkat edilecek kurallar ise şu şekilde:

“25 m2 ve altındaki alanlarda seçim sandığı kurulmaması,

Seçim sandığı kurulan alanlarda görevliler dışında oy vermek amacıyla içeriye maksimum 2 kişinin alınması,

Sıkışıklığı önlemek amacıyla seçimde oy verme süresinin mümkün olduğunca uzun tutulması,

Oy vermek amacıyla odaya girecek kişilerin maske takmasının zorunlu hale getirilmesi, tek kullanımlık eldiven verilerek oylarının kullanmalarının sağlanması,

Belirlenen yerlerin çıkış kapılarına tıbbi atık kovaları konularak, oy veren kişilerin oylarını kullandıktan sonra kişisel koruyucu ekipmanlarının çıkarılarak tıbbi atık kovasına atmalarının sağlanması,

Oy sandığı kurulan alanlarda bulunan kapı ve pencerelerin sürekli açık tutularak alanın havalandırılmasının sağlanması,

Oy sandığı kurulan alanların girişlerine el dezenfektanı konulması,

Oy sayımı ve dökümü sırasında görevli personelin gerekli sosyal mesafe, maske ve eldiven kurallarına uyulmasının sağlanması,

Ev ve otel karantinasında bulunanlar, temaslı kişiler ve Covid-19 testi pozitif olup tedavi sürecinde bulundukları alanlardan çıkıp oy vermeye gidemezler.

Oy vermek amacıyla sandığa gelen kişilerin imzalarının yanına geldikleri saatin de not edilmesi gerekmektedir.”

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