Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar

Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı. 1 Ekim tarihine kadar düğünler ertelendi. Casinolar, discolar ve clublar kapatıldı. Anasınıfı, 1. ve 2. Sınıflar hariç öğrencilerin okullara dönmesi ertelendi. Polise Covid-19 denetimleri yapma yetkisi verildi ve artık polis caydırıcı cezalar uygulayabilecek.

09 Eylül 2020 Çarşamba 08:42
1188 Okunma
Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildiğini söyleyen Özersay, “Ülkemize yurtdışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır. Son 4-5 gün içerisinde yerel bulaşlara ilişkin olarak sayıların artmasıyla bağlantılı bir durumdur. Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek” şeklinde konuştu.

Dün toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar şu şekilde:

- Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, clublar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

- Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.

-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak. Ülkeye gelecek olan öğrencilerin ülkeye gelişleri Sağlık, Eğitim ve Ulaştırma bakanlıklarının yapacakları toplantı sonrası açıklanacak.

- Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.

- Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.

- Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.

- Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

- Bireysel sporlar yapılabilecek.

- 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.

- Covid-19 Denetleme Birimi oluşturulacak ve polisin çeşitli konularda denetim yapabilecek. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim dün akşamdan itibaren başladı. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek ve polis caydırıcı olacak şekilde cezai yaptırım uygulayabilecek.

- Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.

-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.

- Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluGÜNDEM KIBRIS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”
Özersay: “Uçuşlar günde 1 veya 2’ye düşürülecek”
Özel eğitim ve kreşler hariç tüm okullar 1 Ekim’e kadar kapalı
Özel eğitim ve kreşler hariç tüm okullar 1 Ekim’e kadar kapalı
Döviz Kurları / 09 Eylül 2020
Döviz Kurları / 09 Eylül 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim