Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Su Temin Projesi'ndeki tamirat çalışmasını yapan gemide incelemelerde bulundu. Oktay, boruların tamiratında sona gelindiğini, en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'te su basmaya başlanacağını açıkladı.

OKTAY: “İLERİ TEKNOLOJİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”… Oktay yaptığı açıklamada, "Hangi şart altında olursa olsun Türkiye KKTC ile birliktedir. Bir ve beraber olduğunda da güç kazanır. Bu birliktelik özellikle Doğu Akdeniz özelinde düşünüldüğünde çok anlam ifade etmekte. Türkiye'yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara mesaj veriyoruz. Doğu Akdeniz kıta sahanlıklarıyla birlikte Türkiye hak ve menfaatlerinden zerre ve milim ters gözle art niyetli bakılmasına müsaade etmeyecektir. Bu projenin 250 metre altında boruların aşağıya indirilmesi çıkarılması şu anda 5 borunun demontajı tamamlanmak üzere. Sonra da montaj aşamasına gelecek. Son derece teknolojik bir çalışma yürütülüyor. İleri teknoloji ile nokta atışı yapılarak çalışmalar sürüyor. İnşallah Karadeniz'de bulduğumuz başarılı sonuçları Doğu Akdeniz'de de güzel haberleri alacağız. Sayın cumhurbaşkanımıza da 25 Eylül sözünü vermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

TATAR: “HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”… Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasında, “Su temin projesi 2009 yılında başlamış. Ben Maliye Bakanıydım. 2015 yılında yapılan açılışla kesintisiz olarak su Ocak 2020 yılına kadar akmıştır. Olağan üstü şartlarda çalışan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denizin 1600 metre altında yapılan çalışmaları izledik. KKTC'ye inşallah 25 Eylül'den sonra akacak suyun hayırlı olmasını diliyoruz. Mavi Vatanda KKTC ve Türkiye'nin büyük projelere vesile olmasını diliyoruz. Karadeniz'den sonra inşallah buralarda da gaz ve petrolün bulunmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.