Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

"BARIŞ İSTEYEN BİR TOPLUM SİLAHLANIR MI? MEVZİ YAPAR MI?"

Gündem Kıbrıs'ın dün gerçekleşen canlı yayın programına konuk olan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaycı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sınırlara beton mevziler kurması ve son dönemlerde artan gerginlik hakkında konuşan Yaycı, "Barış isteyen bir toplum silahlanır mı? Mevzi yapar mı?" diyen Yaycı KKTC halkının bunu artık görmesi lazım, bu art niyettir düşmanlıktır Rumlar bir an gaflete geldiklerinde en ufak merhametlerinin olmayacağını” söyledi.

“BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK ‘BENİ ALIN BENLE BARIŞ YAPIN’ DİYECEK BİR MİLLET DEĞİLİZ”

Bahar Sancar’ın “Kıbrıs Adası’nda tek çözüm Federasyon mu?” sorusuna da yanıt veren Yaycı, “Neden tek çözüm olarak federasyon görülüyor? Biz Türk milleti olarak hiç kimsenin kapısında sığıntı olacak bir millet değiliz. Ona buna yalvaracak, ‘Beni alın benle barış yapın’ diyecek bir millet değiliz. Bu bizim Tür milletinin onuru ve gururuyla bağdaşmaz” diyerek, Kıbrıs adasında iki devletli bir çözümün olabileceğini aktardı. Yaycı, sadece federasyonu konuşmanın çok yanlış olduğunu düşündüğünü aktardıktan sonra, devlet olabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her şeye sahip olduğunu söyledi.

“GKRY'NİN EN UFAK BİR BOŞLUKTA KKTC'YE SALDIRACAĞINDAN ŞÜPHENİZ BİLE OLMASIN”

Yaycı, “Biz herkese kimliği ile hitap ederken onlar bizlere Müslüman azınlık diyor, Atina'da cami bile yapmıyorlar. Bu düşmanlıkla Rumların bir çatışma halinde KKTC halkına en ufak bir merhametlerinin olmayacağını söyleyen Yaycı, GKRY'nin en ufak bir boşlukta KKTC'ye saldıracağından şüpheniz bile olmasın” dedi.

“TÜRKİYE 1. LİG OYUNCUSU, YUNANİSTAN İSE 2. VEYA 3. LİG OYUNCUSU”

“Türkiye 1. Lig oyuncusu, Yunanistan ise 2. Veya 3. Lig oyuncusu diyen Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı "Bizim silahlı kuvvetlerimiz onların iki misli" dedi. “Biz artık kendi silahını kendisi yapan devletiz diye ekleyen Cihat Yaycı, "Bizim Yunanistan'la kıyaslanmamız uygun değil çünkü bizimle aynı ligde değiller" dedi. "Doğu Akdeniz Fransa'nın umurunda değil, derdi Türkiye'nin Afrika ile ilişkisini önlemek" diyen Yaycı Afrika'da Türkiye'nin giderek güçlendiğini aktardı.