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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

Bakanlar Kurulu sokağa çıkma yasağını kabul etmedi. Başbakan Saner, sağlığa öncelik verdiklerini ama ekonomiyi yok sayamayacaklarını vurguladı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:00
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

Bakanlar Kurulu’nun Cumartesi günü aldığı kararların ardından, Sağlık Üst Kurulu’nun da kararlar alması ve tartışmaların yaşanmasının ardından, dün toplanan Bakanlar Kurulu, Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararlar alacağını ve kararlarını revize edeceğini açıkladı. Saner açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu ve Resmi Gazete’de de yayımlanan kararların geçerli olduğunu da söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararını sadece Bakanlar Kurulu’nun verebileceğini söyleyen Saner, Sağlık Üst Kurulu’nun böyle bir karar almaya yetkisi olmadığını söyledi. Alınan kararlar uyarında gece 22:00’den, sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanırken, okullar 22 Ocak’ta Sağlık Üst Kurulu’nun yeniden değerlendirilmesine kadar kapalı kalacak. Kamu maaşlarına yansıtılacak olan Hayat Pahalılığı da yansıtılmayacak ve reel sektöre aktarılacak.

Sağlık Üst Kurulu’nun alacağı yeni kararların Resmi Gazete’de yayınlanacağını vurgulayan Saner, ekonominin daha fazla zarar görmemesi açısından, iki gün içinde yeniden bir araya geleceklerini vurguladı.       

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