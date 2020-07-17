Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucudan yakalandı
Uyuşturucudan yakalandı
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi

Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

UBP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, iptal edilen emirname hakkında konuştu:

17 Temmuz 2020 Cuma 07:41
654 Okunma
Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

“HALKTAN VE PAYDAŞLARDAN KABUL GÖRMEYEN BİR PLAN”…

UBP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, UBP’nin halkın sesine kulak vererek siyaset yaptığını belirterek, UBP’nin imar planlarının gerekliliğine inandığını, fakat halktan ve paydaşlardan geniş bir kabul görmediği ortada olan bir plana da sırf İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars istiyor diye ‘Evet’ demesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

“UBP TEHDİT EDİLİYOR ALGISI YARATACAK AÇIKLAMALAR KABUL GÖRMEZ”…

Böylesi zor dönemlerde koalisyon hükümeti yönetmenin kolay olmadığını ifade eden Ahmet Savaşan, “UBP, köklü geçmişi ve tecrübesi ile bu zorlu süreci ortağı ile birlikte genelde uyum içinde, gerektiğinde de karşılıklı sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tabanının önemli bir bölümünün fazla fedakarlık yaptığını ifade etmesine rağmen büyük bir sabırla yönetiyor. Ortağımız HP de buna benzer bir tavır içinde olmasa hükümetin bu günlere gelmesi pek de mümkün olmazdı. UBP tehdit ediliyor veya sabrı sınanıyor algısını yaratacak açıklamalar ne taban ne de tavan tarafından kabul görmez. Bu tip davranışlar hükümetin devamlılığını riske atar” diye konuştu.

YAPILAN AÇIKLAMALAR AMACINI AŞTI…

UBP’de imar planı ile ilgili çalışmaları Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında yetkin bir komitenin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Savaşan, “Hükümet krizi var demek istemiyorum, ama bu konuda ciddiye alınması gereken bir sorun olduğu da aşikardır. Ortağımızın yetkililerinin imar planı ile ilgili yaptığı açıklamaların amacını aştığı ve gerginlik yarattığı kanaatindeyim. Gerek ortağımız gerekse de bizler toplum yararı için içinden geçilen bu zor dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek sorumlu davranışlar sergilemeliyiz. Toplum bu başarılı sürecin ekonomide gereken adımların atılarak taçlandırılmasını bekliyor” dedi.
 

Son Güncelleme: 17.07.2020 07:50
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arif Felek hayatını kaybetti
Arif Felek hayatını kaybetti
Kayıp Şehit Mavili defnedildi
Kayıp Şehit Mavili defnedildi
Nöbetçi Eczaneler / 17 Temmuz 2020
Nöbetçi Eczaneler / 17 Temmuz 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim