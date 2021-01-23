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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:06
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

GENEL SEKRETERLİĞE ADAYIM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için aday olduğunu açıklayan Berova, “Ulusal Birlik Partisi içinde yazılı olan kuralların yanında, yazılı olmayan kurallar da vardır. Bunlardan bir tanesi de UBP Genel Başkanı’nın bir bölgeden olursa, Genel Sekreter’in de bir başka bölgeden olur. Ben de Genel Sekreterlik için adayım. Eğer Parti Meclisi de uygun görürse, bu görevi layıkıyla yapabileceğime inanıyorum. Genel Sekreter, bu aşamada odak noktada olacaktır. Parti başkanıyla, ilçe başkanlarıyla uyum içinde, özellikle örgütlerle ve partililerle bire bir temas içinde olması gereklidir. Büyük bir efor ve büyük bir güç gereklidir. Kendimde bu bilgi ve beceriyi görüyorum” dedi.

“ŞİMDİYE KADAR ÇOK FIRTINALAR AŞILDI”

Parti içinde yaşananları da değerlendiren Berova, “UBP bu ülkenin en köklü ve en büyük partisidir. Tüm yaşananları aşar. Şimdiye kadar çok fırtınaları aşmıştır” dedi. Erken seçim söylentileri üzerinde de yorumlarda bulunan Berova, “Bu hükümet kurulurken, Ekim ayında bir erken seçim öngörüsüyle kurulmuştur. Haziran ayı içinde kurultayı yapıp, Ekim’de seçime gitmeyi planlıyorduk. Ancak bu süreç bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz. Bilinmeyenlerin olduğu bir süreçte, öngörü yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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