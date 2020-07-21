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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. Yılı KKTC’nin her noktasında törenlerle kutlandı. Koronavirüs tedbirleri ile gerçekleşen törenler Barış ve Özgürlük Bayramı’na gölge düşüremedi…

21 Temmuz 2020 Salı 08:32
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

TÜM TÖRENLERDE COVİD-19 TEDBİRLERİ…

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Koronavirüsle (Covid-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.


KKTC’NİN HER NOKTASINDA COŞKU DOLU KUTLAMALAR YAPILDI…

Kuzey Kıbrıs’ın her noktasında gün boyu süren etkinliklere 7’den 70’e bütün vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve coşku dolu bir 20 Temmuz yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu. 20 Temmuz törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da katıldı. 
 

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