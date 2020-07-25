Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

KKTC’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK…

Lefkoşa’da eski ismi "Aya Sofya Camii" olan Selimiye Camii'nde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dün cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla dualar edildi. Din İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ortaklığıyla, Lefkoşa'daki Selimiye Camii'nde düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılması dolayısıyla mevlit ve Kuran okunurken, dualar edildi. Programa, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



TATAR: “HAYIRLARA VESİLE OLSUN”…

Başbakan Ersin Tatar, namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tatar, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açıldığı bu anlamlı günü KKTC'den izlediklerini kaydetti. Türkiye'nin Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili kararının olumlu olduğuna işaret eden Tatar, "1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya Türklerin yönetiminde olmuştur. Dolayısıyla tekrar cami olarak açılması en doğalıydı. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



VATANDAŞLAR SEVİNÇLERİNİ DİLE GETİRDİ…

Selimiye Camii cemaatinden Ömer Suay, yaptığı açıklamada, bu tarihi anlara tanıklık ettikleri için son derece gururlu olduğunu söyledi. Suay, "Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra aslına ve özüne dönmesini anma gayesiyle bugün buradayız. Ayasofya'nın özüne dönmesi bizim için bir bayram günü desem yeridir." dedi. Kemal Baş ise Ayasofya'nın camiye yeniden döndürüldüğü bu günün bir asra bedel olduğunu ifade etti.



