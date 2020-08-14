Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

“İNANILMAZ BİR DEPRESYON ORANIMIZ VAR”

RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ… Katıldığı bir televizyon programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı toplumun ruh sağlığının zor durumda olduğunu savunarak, “Savaş, göç, ekonomik krizler, işsizlik var, koloni geçmişimiz var. Farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var” dedi. Çakıcı açıklamasında, “2016’da, KKTC’deki depresyon oranı ölçüldü. 50 anketör kullanılarak bin kişiyle yapılan çalışmada depresyon oranımız yüzde 23,4 çıktı. Dünyadaki oranlar yüzde 3 ile 25 arasında değişiyor Oranın yüksek olduğu dünyadaki en yüksek 10 ülkeyle ortak noktamız var. Hepimizin savaş, göç, ekonomik krizler, yüksek oranda işsizlik, koloni geçmişimiz var. Biz farkında değiliz ancak inanılmaz bir depresyon oranımız var. Post Travmatik Stres Bozukluğu'nun dünyadaki oranları yüzde 3-11 arasında değişiyor. Bizde yüzde 19 gibi ortalamanın çok üstünde olan bir rakam var. Sigara kullanımı dünya genelinde en yüksek ortalama Avrupa’dadır. Buradaki oran yüzde 35 iken bizde yüzde 42’dir.”



“İNSANIMIZ ZOR DURUMDA”…

Pandemi döneminde meydana gelen ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle psikoloğa gitme oranının arttığını kaydeden Çakıcı, “Bu aslında iyi bir şey. Ama bu durum insanımızın zor durumda olduğunu gösteriyor” dedi. Siyasetçilere de toplumun ruh sağlığıyla ilgili görevler düştüğünü belirten Çakıcı, adil toplum, ekonomik kalkına, insanları kendi ayakları üzerinde duran, demokrasiye sahip hale getirmenin dolaylı tedavi olacağını belirtti. “Sosyolog, psikiyatrist, psikologlar siyasetçiye yön verebilir. Tabi esas soru şu, bunu dinleyecek kaç tane siyasetçi var” şeklinde konuşan Çakıcı, halkın da daha bilinçli seçimler yapması gerektiğini kaydetti.

