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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü görevini, Ahmet Soyalan’a devretti…

01 Temmuz 2020 Çarşamba 07:44
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti

YENİ PGM SOYALAN…

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü görevini, dün düzenlenen bir törenle Ahmet Soyalan’a devrederek emekliye ayrıldı. Devletin üst düzey tüm yetkililerinin katıldığı devir teslim töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Soyalan’a rütbesini taktı. Görev süresini tamamlayarak görevi devreden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na hizmet anısı şildini takdim etti. Görevi devralan Soyalan’ın forsu da göndere çekildi.

TABANIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK…

PGM görevine atanan Soyalan yaptığı konuşmada “Günün koşullarına göre, sürekli kendini yenileyen örgütümüz, gerçekleştirdiği reformlar sayesinde devlet kurumları içerisinde kurumsallaşma adına en güzel örneği sergilemiştir. Görevim süresince örgütümün daha ileri seviyeye taşınabilmesi için gerekli reform çalışmalarının devam edeceğini buradan müjdelemek isterim. Polis örgütünü daha ileri taşımak için tabandan gelen istek ve sıkıntıları göz ardı etmeyeceğim” açıklamasını yaptı.

 “EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK”…

Polis Genel Müdürlük görevini devreden Süleyman Manavoğlu, Genel Müdürlük görevinde, özellikle halkla bütünleşme ve polis-halk dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak gayreti içinde olduğunu, Kurumu çağdaş polis örgütleri seviyesine taşımak için her çabayı sarf ettiğini söyledi. Manavoğlu konuşmasında bugün gelinen noktada elde edilen başarının herkesin başarısı olduğunu kaydederek, “Bu onurlu ve sorumluluğu büyük makamı devralan değerli meslektaşım sayın Ahmet Soyalan’nın, yeni atanan Polis Genel Müdür 1’nci yardımcısı Eybil Efendi’nin ve 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nun örgütü bıraktığım yerden çok daha ilerilere taşıyacaklarından en ufak bir şüphem yoktur” dedi.   
 

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