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Gündem Kıbrıs'ın Bugünkü Manşeti; ÜSTEL BAYRAĞI DEVRALDI

Sağlık Bakanlığı’nda dün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Ünal Üstel Sağlık Bakanlığı görevine başladı…

23 Şubat 2021 Salı 09:01
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Gündem Kıbrıs'ın Bugünkü Manşeti; ÜSTEL BAYRAĞI DEVRALDI

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI… Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel, dün görevi Ali Pilli’den devraldı. Bakanlıkta Covid kuralları çerçevesinde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Bakan Üstel, “Çok zor bir dönemde bu görevi başarı ile yerine getiren kardeşim Ali Pilli’den bu görevi almak hiçte kolay olmayacak. O yüzden bundan sonraki süreçte kendisinden sürekli olarak bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşmasını istedim. Kendisi de sağ olsun seve seve bu süreçte bizimle birlikte olmayı kabul etti” dedi.

ÜSTEL: “BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR”Üstel konuşmasının devamında, “Bu gibi durumlar bir bayrak yarışıdır. Bizler aynı takımın koşucularıyız. Ben şimdi bayrağı kardeşim dediğim Ali Pilli’den devraldım ve bir sonraki noktaya taşıyana kadar var gücüm ile hizmet yarışında koşacağım. Hükümetimizin vizyonu ve Sayın Pilli’nin bıraktığı işleri en hızlı bir süreçte tamamlamak arzusundayız. Bu noktada şahsim ve Kıbrıs Türk Toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde halkımızın hak ettiği en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu bayrağı devralıyorum” şeklinde konuştu.

“DR. ALİ PİLLİ OLARAK GELDİM, DR. ALİ PİLLİ OLARAK GİDİYORUM”… Sağlık Bakanlığı görevini Bakan Üstel'e devreden Pilli ise “Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etmiştir. Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olmaya hazırım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim. Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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