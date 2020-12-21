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Gündem Kıbrıs'ın konuğu ; Osman Ertuğ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:26
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Gündem Kıbrıs'ın konuğu ; Osman Ertuğ

Bahar SANCAR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Ertuğ, son dönemlerde sıkça gündeme gelen Doruk Antlaşmalarının Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüme engel olacağı görüşlerine yanıt vererek, Rum yönetiminin bu zamana kadar kendisinin Doruk Antlaşmalarını ihlal ettiğini, bu nedenle de İki Devletli Çözümün mümkün olabileceğini söyledi. 

Maraş açılımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ertuğ, Doğu Akdeniz’de iki garantör ülke arasında yaşanan gerginlikler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 

Rum yönetiminin sınırlara beton mevziler yerleştirmesi ve halkını silahlandırmasına yönelikte değerlendirmelerde bulunan Ertuğ, Rum yönetiminin saldırgan bir politika izlediğini söyleyerek, “Diktiklerinin her beton mevzi, tanımadıkları sınırı daha da belirginleştirir ve daha da kalıcı hale getirir” dedi. 

(DETAYLAR VİDEODA)

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