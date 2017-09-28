Gündem Kıbrıs'ın mobil uygulamaları yenilendi!

Kuzey Kıbrıs'ta açık ara lider ve en çok okunan bağımsız internet gazeteniz Gündem Kıbrıs sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına yepyeni bir görünüme ve yepyeni özelliklere kavuştu.

Günden güne gelişen sosyal dünyada siz değerli okurlarımıza daha iyi, daha hızlı, daha detaylı hizmet sunabilmek ve en güncel haberleri, en tarafsız, en doğru şekilde sizlere ulaştırmak adına sistemimizde yepyeni güncellemelerin ardından yepyeni bir görünüme kavuşarak siz değerli okuyucularımızın habere çok daha hızlı ulaşması sağlanmıştı. Yapılan yeni düzenlemelerin ardından sizler tarafından severek ve beğenilerek kullanılan mobil uygulamalarımız da yepyeni bir görünüme kavuştu.

MOBİL UYGULAMARIMIZ YENİLENDİ!

Yapılan sistem değişikliğinin ardından yoğun olarak telefonlarınızda severek kullanmış olduğunuz Gündem Kıbrıs uygulamamız da (aplikasyonumuz) yenilendi. Yepyeni bir görünüme kavuşan Gündem Kıbrıs mobil uygulaması artık çok daha hızlı. Google Play Store ve App Store üzerinden indirebileceğiniz uygulamalarımız tamamen ücretsiz.

Bizi takipte kalın...

Apple cihazlarda indirmek için tıklayınız>>>

Android cihazlarda indirmek için tıklayınız>>>