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Gündem Kıbrıs Manşet: BERMUDA PCR ÜÇGENİ!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un orkestra ekibinin sahte PCR test sonuçlarıyla yakalanmasının ardından soruşturma derinleşti. Sahte testlerin verildiği yerin İskele Sağlık Ocağı olduğu tespit edildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:18
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Gündem Kıbrıs Manşet: BERMUDA PCR ÜÇGENİ!

BİR SAHTE PCR EKSİKTİ… Ünlü sanatçı Bülent Ersoy KKTC’de bir otelde vereceği konser için KKTC'ye gelen orkestrasının sahte PCR belgeleri ile kayıt yaptıran zanlılar tespit edilip tutuklanmalarının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların teminata bağlanmasına karar verdi.

SAHTE PCR’LAR İSKELE’DEN… KKTC’de infiale neden olan olayın detaylarına Gündem Kıbrıs ulaştı. Sahte PCR belgelerinin İskele Sağlık Ocağı’ndan verildiği tespit edilirken, olayla ilgili 3 kişi daha aranıyor. Sahte PCR belgesi sunan zanlıların hangi PCR testleri ile uçağa alındığı ise polis tarafından araştırılıyor.

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KKTC Gazete Manşetleri / 30 Ağustos 2021
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