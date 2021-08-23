Gündem Kıbrıs okurları merhaba

2 sene önce üniversitemi bitirdiğimde her genç mezun gibi ben de hayata atılıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak için heyecanlıydım. Okurken öğrendiğim ilkelerden biri olan, ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatmayı kendime bir görev bilerek yoluma devam etmeye karar verdim.

İlk hedefim olarak bilgilerimi artırarak ve geliştirerek ilerleme kararı alıp yüksek lisans yapmaya başladım ve bu sene bu süreci de noktaladım.

İkinci hedefim olarak halkımıza daha hızlı ulaşabilmek, var olan işitme kayıplarını rehabilite etmek ve oluşacak işitme kayıplarını önlemek adına benim gibi düşünen genç meslektaşlarım ile birlikte başkanı olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneğini kurduk. Derneğimizin amacı; meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve halkımızın işitme sağlığını koruyup halkımızı bilinçlendirmektir ve biz bunu kendimize bir görev bildik.

Şimdi size Gündem Kıbrıs’ta köşe yazılarım ve röportajlarım ile işitme kaybı nasıl oluşur? İşitmemizi nasıl korumalıyız? Var olan işitme kaybında ne yapmalıyız? Gibi sorularınıza, işitmeye dair bilmeniz gereken ve bilmek istediklerinizi sizin ile paylaşacağım.

Bana sizin ile buluşma şansı veren Gündem Kıbrıs ailesine teşekkür ediyorum.