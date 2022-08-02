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Gündem Kıbrıs'ta görev değişikliği...

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan, Gündem Kıbrıs'taki görevine veda etti.

02 Ağustos 2022 Salı 13:11
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Gündem Kıbrıs'ta görev değişikliği...
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Kurum içerisindeki görev değişikliği nedeniyle, Genel Yayın Yönetmenliği'ne veda eden Alihan Pehlivan sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Pehlivan'ın mesajı şöyle:

Sevgili dostlarım, bir yılı aşkın bir süredir sürdürmekte olduğum Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmenliği görevimden dün itibari ile ayrıldım. Başta bana bu imkanı veren rahmet ve özlem ile hiç bir zaman unutmayacağım Halil Falyalı'ya şükranlarımı sunmak istiyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Bu süre içinde birlikte çalışmaktan büyük bir onur duyduğum çalışma arkadaşlarıma da özverili çalışmaları için bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugün itibari ile yeni bir platformda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz....

Yeni genel yayın yönetmeni Çiğdem Aydın!

Öte yandan Gündem Kıbrıs yeni Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın olurken medya koordinatörü ise Erhan Arıkan oldu.

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