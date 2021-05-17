Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

Gündem Kıbrıs’a iki ödül birden

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ açıklandı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:28
51 Okunma
Gündem Kıbrıs’a iki ödül birden

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ açıklandı.

Gündem Kıbrıs'a iki ödül birden geldi.

Yeni Medya Ödülü Gündem Kıbrıs'a verilirken, Genç Basın Çalışanı Ödülü'nü ise Gündem Kıbrıs'tan gazeteci Bahar Sancar aldı...

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 20’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı(Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu(Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan(Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı(Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar(Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp(Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan(TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal(Gazeteci-TAK), Canan Onurer(Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı(Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı(Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü(Gazeteci-BRT), Senem Gök(Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın(Gazeteci-TAK)

Anahtar Kelimeler:
Basın Emekçileri SendikasıGÜNDEM KIBRISBahar Sancar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis birbirine girdi!
Meclis birbirine girdi!
İskele-Karpaz Anayolunda Kaza
İskele-Karpaz Anayolunda Kaza
Altın yumurtlayan tavuğu kesme girişimi
Altın yumurtlayan tavuğu kesme girişimi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim