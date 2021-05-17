Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ açıklandı.

Gündem Kıbrıs'a iki ödül birden geldi.

Yeni Medya Ödülü Gündem Kıbrıs'a verilirken, Genç Basın Çalışanı Ödülü'nü ise Gündem Kıbrıs'tan gazeteci Bahar Sancar aldı...

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 20’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı(Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu(Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan(Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı(Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar(Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp(Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan(TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal(Gazeteci-TAK), Canan Onurer(Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı(Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı(Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü(Gazeteci-BRT), Senem Gök(Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın(Gazeteci-TAK)