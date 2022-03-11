GÜNDEM KIBRIS’A NE OLACAK?

Hepinizin malumudur ki, Gündem Kıbrıs olarak geçtiğimiz ay çok zor bir dönem yaşadık. Ülkemizin sevilen hayırsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş haince pusuya düşürülerek katledildi. Gündem Kıbrıs personeli adına elbette ki, ailesi kadar olamasa da onlar kadar üzüldük ve en az onlar kadar bizler için de korkunç bir haber oldu. Yeniden 8 Şubat tarihine dönüp o günü detaylandırmak istemiyorum, bu yazıyı okuyacak olan insanların kalbini yüreğini daha fazla kanatmamak için. Yazımın nedeni ise sonrasındaki süreç. Elbette ki, Gündem Kıbrıs çalışanları olarak hepimiz bu kurumundan ekmek yiyoruz, emek harcayarak bu kurumu kendi alanında iyi bir noktada tutmaya çalışıyoruz. Haber sitesi olarak fazlaca rakiplerimiz var ve yerimizi korumamız hatta en iyisi olmamız gerekiyor. Bu nedenle de elbette bir çok haber sitesinden ve WEB TV’den sayıca daha fazla personelimiz var. Yirmi yıldır bu sektörde bir çok alanda gazete, radyo, televizyon olmak kaydıyla hizmet verdim. Şimdi ise internet haberciliği ve WEB TV ile tanıştım çok da keyif aldığımı söyleyebilirim.

Kendi adıma mesleki ve hayat tecrübesi olarak Gündem Kıbrıs bana farklı tecrübeler katıyor. Neyse mesele ben değilim. Asıl mesele Halil abinin elinden yaşam hakkı alındıktan sonra ortaya atılan dedikodular. Tam bir aydır susuyorum, ben de ekibim de bazen etrafınızı dinleyebilmek için susmanız gerekiyor. Burası önemli “DUYMAK YETMEZ DİNLEMELİSİNİZ”.

Neler oldu biliyor musunuz, bakın anlatayım:

*Dediler ki, Halil öldü şimdi Gündem Kıbrıs kapanacak hepsi “tavuk” gibi dağılacak

*Dediler ki, ha şimdi görecekler gelecekler bu kapıya iş isteyecekler “gaçmasalardı sürünsünler” şimdi

*Dediler ki, satılıyormuş Gündem Kıbrıs kameraları da satılıkmış kaça satıyorlar ucuza alalım “ne kaparsak”

*Dediler ki, Halil’in gazetecileri “gazeteciliğinizi unutmadıysanız” biraz haysiyetiniz kaldıysa özünüze dönün

Tabi çok iyi niyetli ve gerçekten üzülen insanlar da oldu tenzih ederim kendilerini zaten yukarıda yazdıklarımın söz sahipleri kendilerini biliyor. Ama son dedikodu da artık bu yazıyı elzem kıldı.

*Dediler ki, MAAŞLARINI ALMADILAR

Öncelikle bizler tavuk değil, İnsanız ve dağılmaya hiç niyetimiz yok. Sizden farkımız biz sadece bir ekip değil, aile gibiyiz ve birbirimizi kollarız.

Kaçmasalardı sürünsünler şimdi diyenlere de kısaca bir cevap vereyim. Siz bizim sürünmemize değil kendi istatistiklerinizi, haber okunma seviyenizi, izlenme oranınızın yerlerde sürünmesine harcayın enerjinizi. Bizimle çok da şeyyy etmeyin yani.

Satıyorlarmış da kapalım ne varsa diyenlere gelince, hiçbir şeyimiz satılık değil, kameralarımız da stüdyolarımız da yerindedir çok paranız varsa kendinize personel alın insanlar ekmek yesin.

Halil’in gazetecileri diye bize hitap eden “zat” gazeteciliğin kitabını yazar buradaki insanlar ama sana o değil insanlık kitabı lazım, senin ihtiyacın olan bu çünkü.

Maaşlar konusuna gelince Gündem Kıbrıs personeli bir tamam, zamanında ödenmiş, her birinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandıkları, hatta çalışma izinleri de bir tamam devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde ödenmiştir.

Gündem Kıbrıs’a ne mi olacak?

Büyüyoruz, çok şükür bazılarının beklediği ve ellerini ovuşturduğu gibi işsiz de kalmadık. Aksine bünyemize yeni arkadaşları da dahil edecek şekilde yeni projelerimiz de var.İlgi ve alakanız için teşekkür eder, bizi takip etmeye devam etmenizi önemle rica ederiz. www.gundemkibris.com ve www.facebook.com/gundemkibris