Gündem Kıbrıs'tan kutlama

Coronavirüs salgını nedeni ile Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde insanlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor, iş yerleri de Bakanlar Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde kapalı tutuluyor.



Amaç bu salgını en az zarar ile atlatmak. Bütün bu gelişmeler yaşanırken ülkede asayişi sağlamak da her zaman olduğu gibi Polis Teşkilatı’na düştü.



Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis ekipleri bu süreçte fedakâr bir şekilde gece gündüz yedi gün 24 saat aralıksız görev yaparak ülkede asayişi ve vatandaşın huzur içinde yaşamasını sağlıyor.



Bütün bu gerçekler ışığında en başta KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastane ve sağlık birimlerine bu süreçte vatandaşın sağlığını kendi sağlıklarının önünde tuttukları ve şikâyet etmeden çalıştıkları için; tüm yerel yönetimlere ve günlük işlerin aksamaması için önlem alan tüm kurumlara; kısacası Hükümetin başı Başbakana, Başbakan Yardımcısına, tüm Bakanlara, Polis Genel Müdürlüğüne, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına, doktor ve hemşirelerimize, yerel yönetimlerimize GÜNDEM KIBRIS olarak teşekkür eder, özverili ve başarılı çalışmalarının taktire değer olduğunu belirtir onları kutluyoruz.