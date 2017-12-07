Gündemdeki konuları ele aldılar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyeti kabul etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Asım İdris ile TDP Milletvekili Zeki Çeler'in de hazır bulunduğu görüşmede, CHP’den İstanbul milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile Çanakkale milletvekili Bülent Öz yer aldı.

TDP Genel Merkezi'nde yer alan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.