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Gündoğdu: "Türk iş insanlarına KKTC'ye turizm yatırımı yapmaları çağrısında bulunuyorum"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, KKTC'nin birçok bölgesinde çok cazip yatırım fırsatları olduğunu belirterek, "Türk iş insanlarına KKTC'ye turizm yatırımı yapmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

06 Kasım 2022 Pazar 12:20
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Gündoğdu: "Türk iş insanlarına KKTC'ye turizm yatırımı yapmaları çağrısında bulunuyorum"



Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 24 sektörden 600 firma yer aldığı fuara, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, MÜSİAD EXPO'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na KKTC'den 31 kurum ve kuruluşla katıldıklarını bildirdi.

MÜSİAD üst yönetiminin başarılı performansının kendilerini de etkilediği ifade eden Gündoğdu, MÜSİAD Kıbrıs'ın, üretimden eğitime birçok sektörde faaliyet gösteren üyelerden oluştuğunu söyledi.

Gündoğdu, Türkiye'nin KKTC'yi ekonomik anlamda dünyaya bağlayan bir köprü konumunda bulunduğunu, KKTC'nin dış ticaretinde en önemli paya Türkiye'nin sahip olduğunu belirtti.

- "2022'nin 6,7 milyon ziyaretçiyle tamamlanması bekleniyor"

Ambargolar nedeniyle KKTC'nin ihracat anlamında ciddi sorunlarla karşılaştığını ifade eden Gündoğdu, turizmin Kıbrıs için çok önemli olduğunu vurguladı.

KKTC'ye gelen turist sayısındaki artışa dikkati çeken Gündoğdu, devamla şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 1,7 milyon civarında gelen turistimiz vardı. 2022'nin 6,7 milyon ziyaretçiyle tamamlanması bekleniyor. Daha önce sadece Türkiye ağırlıklı turist gelirken, bugün artık Avrupa'dan Güney Kıbrıs'a tatile gelenler, bazı günlerini Kuzey Kıbrıs'ta geçiriyor. Turizmdeki bu gelişmelerle KKTC'de yatırım fırsatlarının arttığını çok rahat söyleyebilirim.

Adada gazino turizminin hala müşterisi var ama artık gazinosu olmayan otellere de ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Talepler bu yönde yoğunlaşıyor. Artık gazinosu olmayan otellerin de ülkemizde olması gerekiyor. Kıbrıs'ımızın kumsalları dünyada çok az olan kumsallardan... Denizin kalitesi ve temizliğini zaten konuşmaya gerek yok. Ülkemizin turizm yatırımlarına ihtiyacı var. Adanın birçok bölgesinde çok cazip yatırım fırsatları var. Ben bu anlamda Türk iş insanlarına KKTC'ye turizm yatırımı yapmaları çağrısında bulunuyorum."

Gündoğdu, Türk ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını KKTC'ye eğitim almaları için gönderebileceklerini ifade ederek, ülkedeki üniversitelerin niteliğinin arttığını söyledi.

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