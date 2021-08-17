Gündost: Yoğun Bakımda 13 Hasta Var, 9’u Aşısız

GÜNDEM KIBRIS

Yoğun Bakım Hastanesi Yoğun Bakım sorumlusu Dr. Levent Gündost, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Yoğun bakımda şu an 13 hastanın bulunduğunu söyleyen Gündost, “Dün yoğun bakımda yatan hasta sayımız 10’a düşmüştü. Ardından yatışlar da oldu. Şu an 13 hastamız var. Bu hastalarımızın da 9’u aşısız. Yoğun bakımdaki en yaşlı hastamız 91 yaşında. O da aşısız. Akciğer lezyonları, aşısız hastalarda daha çok görülüyor. Yoğun bakımdaki hastalarda daha baskın olarak Alfa varyantı görülüyor. Şu anda 5 entübe hastamız var. Bu hastanın 4’ü aşısız, sadece biri aşılı. O aşılı olan hastamız da 42 yaşında. Durumu iyiye doğru gidiyor” dedi.

Pandemi hastanesi yoğun bakım servisinin kapasitesi ile ilgili de bilgi veren Gündost, “Pandemi hastanesi yoğun bakımında şu an 24 yatağımız mevcut. Ama ihtiyaç olursa kapasitemizi artırabiliriz. Ama artış olursa, personel olarak da sıkıya girebiliriz. Umarız öyle bir şey olmaz” dedi.