Gündüz: "Beceriksiz yapı yıllardır sürüyor"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Siyaset Bilimci ve Sosyolog Hakan Gündüz, 2017 yılının sosyal ve politik olarak hiçbir şeyin değişmediği bir yıl olduğunu ifade ederek, en başta değişmeyenin ise, Kıbrıs sorununun kaderi olduğunu söyledi. Gündüz, görüşmeci de değişse, cumhurbaşkanı da değişse, Kıbrıs konusunun bir türlü bitmediğini ifade ederek, “Kendimizi dünyaya anlatamıyor olma durumumuz değişmedi” dedi.

Gündüz, Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlamda kimliksiz oluşu gerçeğinin de 2017’de değişmediğini belirterek, Türkiye’nin bile tanır gibi yapıp aslında tanımadığı bir devlet gerçeğinin var olduğunu kaydetti.

“Dünyada hem varmışız hem yokmuşuz” diyen Gündüz, üretim alanına bakıldığında ürünlerin Türkiye’ye bile satılamadığını belirtti. Gündüz, Kıbrıslı Türkler dünyanın gözünde görünmez olurken, Türkiye’nin ise KKTC’ye karşı ilgisizliğinin değişmediğini kaydetti.

“Ülke genelinde en büyük sıkıntı ekonomik sorunlar”

Gündüz, toplumun ülke genelinde en büyük sıkıntısının ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekerek, insanların geçinebilmek için anne babalarının emeklilik maaşlarına ortak olmak zorunda kaldıklarını söyledi. “Buna rağmen lüks içinde yaşama, lüks arabaya binme, lüks tatillere gitme, lüks telefonlar kullanma, lüks yerlerde yeme içme ve tüm bunlar ile selfie çekip gösteriş yapma eğilimimiz değişmedi” diyen, Gündüz, babadan kalma malların satılıp bu paraların ziyan edildiğini belirtti.

“Aciz, beceriksiz, iş bilmez durum yıllardır değişmedi”

Hakan Gündüz, yıllardır gelmiş geçmiş siyasetçilerin çözüm bulamadığı ölümlü trafik kazalarının 2017 yılında da yaşandığına vurgu yaparak, Ulaştırma Bakanlığı’nın ve belediyelerin bu konudaki aciz, beceriksiz, iş bilmez durumlarının yıllardır değişmediğini belirtti.

Gündüz, şunları söyledi, “İhaleye çıkılıp ardından yapılan yolların son rötuşlarını atamayıp yolu açamama beceriksizliği değişmedi. 30-40 cm derinliğinde çukurlu yollarda araç kullanma kaderi değişmedi. Dünyanın en pahalı akaryakıtlarından birini kullanma kaderi değişmedi.

Dünyanın en pahalı elektriğini kullanma kaderi değişmedi. İnsanların iş kazalarında ölme kaderi değişmedi. İnsanların devlet hastanelerinde sağlık hizmeti alamama durumu değişmedi. Ölmeden önce tomografi, MR çektirebilme, tetkik yaptırabilme zorluğunu yaşama kaderi değişmedi. Hastaneye sağlam girip ölü çıkma vakalarında değişme yaşanmadı.

Hastanelerde ölmeye bile yatak bulamama kaderi değişmedi. Suriye gibi savaş yaşayan ülkelerden bile daha kötü hastanelerimizin kaderi değişmedi. İyi bir hekime parasız ulaşamama kaderi değişmedi”

“Hastaneler gibi okulların da seviyesindeki düşüş değişmedi”

Gündüz, tedavi görmek için yurtdışına gitmek zorunda olan hastaların, devletin borcundan dolayı kabul edilmemesinin sıkıntılarına dikkat çekerek, hastaneler gibi okulların da eğitim seviyesinin gitgide düşme durumunun yıllardır değişmediğini kaydetti. Ülkenin bir diğer önemli sorunun torpil olduğunu belirten Gündüz, yıllardır iktidara gelen partilerin kendi tanıdıklarını işe koyduğunu ifade ederek, torpille kırsal kesim arsası, hazine arazisi, devlet ve orman arazisi yağmalayabilme kolaylığı sağlandığını belirtti.

Son günlerde dışardan dayatma, dini ve kültürel baskılar altında halkın ezilmeye çalışıldığını anlatan Gündüz, insanların her ses çıkardıklarında vatan haini, Rumcu, İngiliz hayranı, Türkiye düşmanı damgası yediğini dile getirdi.

“Yıllardır iktidara gelenler çare üretemedi”

“Buna bir de FETÖ’cü durumu eklendi” diyen Gündüz, toplumun güvenlik sıkıntılarının her geçen gün arttığını, can güvenliği olmadan yaşanıldığını, kriminal olayların son yıllarda arttığını ve hükümete gelenlerin buna çare üretemediğini kaydetti.

Gündüz, tüm bu yaşanılanların yıllardır düzelmemesi nedeniyle toplumun siyasilere olan güveninin kalmadığına dikkat çekerek, önümüzdeki hafta yapılacak olan genel seçimler için siyasi partilerin yine halkı neredeyse ahmak yerine koyduğu saçma sapan propagandalarla oy isteme alışkanlığının devam etmekte olduğunu belirtti.

“İktidar olduktan sonra bir şey yapmama alışkanlığı değişmedi”

Kirli seçim ittifaklarıyla ne pahasına olursa olsun milletvekili olma isteği değişmedi” diyen Gündüz, “sadece seçim zamanı “yolsuzlukların üstüne gideceğiz” deyip iktidar olunca hiçbir şey yapmama alışkanlığı değişmedi” diye konuştu.

Gündüz, şöyle devam etti, “Toplumda oluşan fuhuş ortamları değişmedi. Toplumun uyuşturucu sorunundaki sıkıntılar değişmedi. Küçücük adada her türlü uyuşturucu trafiğindeki canlılık değişmedi. Kaçak etlerin sınırdan rahatça geçebilme durumu değişmedi.

"İşlenen suçu araştırmama, yolsuzluğa sessiz kalma kaderi değişmedi”

Gündüz, geleceğe güvenle bakılamadığını belirterek, Kıbrıs Türkünün her geçen gün biraz daha yok olduğunu söyledi. Ülkenin her geçen gün yaşanabilir olmaktan çıktığı gerçeğinin değişmediğini belirten Gündüz, “KKTC’de her şey olursun ama rezil olamazsın” diyerek, Murathan Mungan’ın Kıbrıs’a uyarlanmış sözünü hatırlattı.