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Gündüz: "Böyle bir seçim hükümeti olabilir mi?”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, seçim hükümeti kurulma çalışmaları sırasında ortaya atılan 'ilkeleri' eleştirerek, “Böyle bir seçim hükümeti olabilir mi? İlkeler olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 15:43
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Gündüz: "Böyle bir seçim hükümeti olabilir mi?”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ adlı programa konuk olarak, hükümet kurma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz, hükümet kurma çalışmalarında ciddi pazarlıkların söz konusu olduğunu ifade ederek “siyaset böyle olmamalıdır” dedi.

Seçim hükümeti kurulacak ise ilkelerin hiçbir anlamı olmadığına değinen Gündüz, “Resmen kin edebiyatı, böyle bir seçim hükümeti olabilir mi? İlkeler olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Halkın sizden beklediği, egolar değildir” sözlerini kullanan UBP Milletvekili Gündüz, hükümet kurma görevinin tekrar UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verilmesi halinde UBP’nin hükümeti kurabileceğini “Bizimle hükümet kuracak, elimizi uzattığımızda koalisyon kuracak bir ortak bulabilmemiz önemli… Bu kadar uzatmanın sonucunda beklentiler artıyor halkta huzursuzluk başlıyor” diyerek UBP’nin bu sefer hükümeti kurabileceğini aktardı.  

Siyasette küsmenin olmadığına işaret eden Gündüz, “Ne yaparsa yapsınlar bu işi bitirsinler…” diyerek 4’lü koalisyon hükümeti kurulacaksa, bir an önce kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR

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