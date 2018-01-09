Gündüz: "Dikkatle izlenmesi gereken renkli bir profil”

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'in haberine göre; Siyaset Bilimci ve Sosyolog Hakan Gündüz, Erken Genel Seçimde çıkan tabloyu Yeni Bakış’a değerlendirdi.

Gündüz UBP’nin sandıktan beklendiği gibi bir sürpriz olmadan birinci parti çıktığını kaydetti.

“Beklendiği gibi çıktı”

Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sandıktan çıkan oranlar genel olarak beklendiği gibi çıktı. Ciddi Kamuoyu araştırma şirketlerinin yansıyan araştırma sonuçları ile seçim sonuçlarının da tutarlı olduğunu gözlemledik. Tabi bununla birlikte özellikle Gezici araştırma şirketini yalanlar nitelikte yapılan sözüm ona bilim insanlarının imzaladığı uyduruk masabaşı hazırlanan araştırmalar da rezil olur nitelikteydi. Kısaca bizim için genel anlamda sonuç beklendiği gibi. UBP’nin 1. parti olacağını ve %33-36 bandında hareket edeceğini öngördük. Bunu da yazdık. UBP’nin maddi ve manevi anlamda parti tabanını motive edebilen bir parti olduğunu, bu parti tabanının gidişattan mutlu olduğunu ve partisine sahip çıkacağını belirttik, bunun yanında UBP’nin Eroğlu ekolünden gelen çok sağlam ve canlı bir örgüt tabanı olduğunu ve bunun sandığa yansıyacağını belirttik. Gerek parti başkanının özel hayatı, gerekse banka hesaplarında yaşanan gelişmelerin UBP parti tabanını olumsuz etkilemediğini, aksine koruma içgüdüsü ile daha da partiye sarılacaklarını belirttik. Özellikle UBP’nin propaganda yapan ekibin başında olan Özdemir Tokel’in işin ehli bir siyasal iletişim uzmanı olduğunu ve bunun sandığa yansıyacağını belirttik. Takip eden arkadaşlar 4 gazetede manşette çıkan bu görüşlerin birebir sandıktan çıktığını gözlemledi. O yüzden bizim için UBP’de herhangi bir süpriz yaşanmadı” dedi.

“CTP, acemice yapılan seçim propagandası kurbanı”

Hakan Gündüz, Ana Muhalefet CTP’nin seçim stratejisinin hatalarla dolulu olmasının sandığa olumsuz yansıdığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CTP’ye gelince öncelikle seçim zamanının CTP lehine bir tarih olmadığını, partiyi yeni devralan Tufan Erhürman ve ekibinin halka ve küskünlerine ulaşmak için zamana ithiyacı olduğunu belirttik. Ortaya koydukları değişim argümanının yanlış olduğunu halkın özellikle CTP’den bunu duymak istemediğini belirttik. Acemice yapılan bu değişim propagandasını daha da sertleştirerek “ne demek değişim umudu yok” diyerek halkın daha da gözüne sokarak olumsuz tepki almasına neden oldu. CTP için başka ne dedik. Dinazorlardan şikayet eden bir parti yönetiminin dinazor yavruları ile sahneye çıkmasını, KÖGEF kliğinden şikayet eden bir partinin ÜTK kliği ile halkın karşısına çıkmasının samimi bulunmayacağını söyledik, CTP düşmanı ilan edildik. Aynı aileden 5-6 kişinin aday yapılıyor olmasının yada buna benzer adayların benzer çevrelerde yoğunlaşmasının demokrat bir tavır olarak algılanmayacağı uyarısı yaptık. Eski yüzlerin aday olmamasının olumlu ancak mevcut adayların niteliklerinin bu açığı kapatma noktasında yetersiz kalacağı uyarısında bulunduk. Öyle de oldu. Partinin çok zarar gördüğü klikleşme ve bunun yansıması sandıkta mühür kırıp aday arkadaşını kesme alışkanlığının devam ettiğini ve Tufan Erhürman’ın buna müdahale edemediği ya da etmemesinin felaketle sonuçlanabileceğini dile getirdik. CTP için ne yazık ki öngörülen tüm bu olumsuzlukları yaşaması iyi olmadı. Ülkenin güçlü ve istikrarlı bir CTP’ye ihtiyacı var.”

“İlk kez seçime giren HP’nin aldığı sonuç olumlu”

Seçime ilk kez giren Kudret Özersay’ın partisinin ise aldığı sonucun olumlu olduğuna işaret eden Hakan Gündüz, “HP umut veren bir partidir” dedi.

Gündüz sözlerini şöyle sürüdürdü: “HP’nin ivme yakaladığını 3. parti görünmesine rağmen ikincilik şansı da olabileceğini ancak hareket bandının %16-22 bandı olduğunu ama daha üstünün mümkün görünmediğini öngördük. Özellikle adayların beklenenin çok altında kaldığını dile getirdik ve bu toplumsal hayal kırıklığının sandığa yansıyacağını dile getirdik. Ancak parlamento seçimlerine ilk kez girmiş bir parti olarak HP’nin aldığı sonucun olumlu olduğunu belirtmekte fayda var. Ciddi bir oy oranı ve ciddi bir milletvekili sayısı ile meclisin 3. partisidir ve umut veren bir partidir. Ancak HP’nin sağlam analizler yapmadığı ortadadır. 1. parti beklentisi, çok daha fazla bir başarı beklentisi gerek parti içinde gerekse yeni oluşan parti tabanında gereksiz ve anlamsız büyük bir hayalkırıklığı yaratmıştır. HP bu seçimin kazananlarındandır.”

“TDP seçimin en büyük kaybedenidir”

TDP’nin ise aldığı sonuçla kendilerini de yanılttığına vurgu yapan Gündüz,

“TDP bizi de yanıltan bir sonuç almıştır. TDP için %11-14 bandının gerçekçi ama her adımı doğru atarlarsa %16 lara kadar gidebileceği bir yolu olduğu öngörüsünde bulunmuştuk. Gezici’nin son araştırmasına kadar da bu seyir bu şekilde devam etti. Ancak son kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuç, sandıkta da kendini gösterdi. Propaganda ekibinin dikkatli olması gerektiği, LTB seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarının şımarıklık düzeyinde bir özgüven oluşturmaması gerektiği uyarısında bulunmuştuk. Bu seçimler ile parlamento seçimlerinin farklı niteliklerde seçimler olduğunu ve genç ekibin dikkatli olması gerektiğini vurguladık. Ama ne yazık ki hem propagandada hem de aday mücadele sürecinde bu handikapı TDP’nin yaşadığını gözlemledik. Özellikle basına da yansıyan Asım İdris ve Mehmet Harmancı taraflarının arasındaki partiye zarar veren mücadelenin büyük etkisi gözlemlenmektedir. Bu olaya Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da müdahil olması ve tarafları uzlaştırma çabasına rağmen, Cumhurbaşkanının bile dikkate alınmadığı açıktır. Parti genel sekreterini yeminlerle keseceğini her platformda ifade eden kol başkanları toplumda partiye olan desteğin bir anda ters dönmesine neden olmuştur. TDP önemli fırsatı tepmiştir. TDP’nin tek icracı olduğu LTB’deki pozisyonu da sorgulanma noktasına gelmiştir. Bu şartlar altında acil bir uzlaşma sağlanamaması halinde, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesini de kaybedeceği açıktır. Bu tür kanlı mücadelelerin hesaplarının diğer seçimlere de yansıdığı siyasal tarihimizde malumunuzdur. TDP seçimin en büyük kaybedenidir” dedi.

“DP siyasi analiz dışı tutulmalı”

DP’nin her olumsuzluğa rağmen siyasi analiz dışı tutulması gerektiğini belirten Hakan Gündüz, “DP de seçimin galiplerindendir” ifadelerini kullandı.

Gündüz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “DP’nin her olumsuzluğa rağmen siyasi analiz dışı tutulması gerektiğini ve Serdar Denktaş’ın bir yolunu bulup baraj altı görünse de meclise girmeyi başaracağı öngörüsünde bulunmuştuk. Ancak sonraları tablo bir ara umutsuz gözlemlenmekle birlikte son yapılan hamlelerle parlamentoya 2 vekil ile girerek yine kilit parti olmayı başaran bir Serdar Denktaş DP’si ile karşı karşıyayız. Her türlü hükümet senaryosunda yine siyasi kilit taşı olmaya en yakın aday parti DP. DP için söylenecek çok bir şey yok. Seçimin galiplerinden.”

“YDP yüzde 20’leri rahat aşabilecek potansiyele sahip”

Yeni Doğuş Partisi’nin aldığı sonuçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci ve Sosyolog Hakan Gündüz, YDP’nin önümüzdeki dönemlerde yukarı doğru sıçrama yapacak ve % 20’leri rahat aşacak bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü:

“YDP meclisin yeni partisi, sönük geçen aday belirleme ve propaganda dönemine rağmen hedef tabanı gereği her zaman meclise girme ihtimali olduğunu ilk ifade edenlerdeniz. İmzasını atan bu parti önümüzdeki dönemlerde yukarı doğru sıçrama yapacak ve % 20’leri rahat aşacak bir potansiyele sahip. Siyasal anlamda dikkatle izlenmesi gereken bu parti özellikle AKP iktidarının desteğini sağlarsa çok ciddi büyüme potansiyeline sahip. Seçimin galiplerinden.”

“TKP için söylenecek çok fazla bir şey yok”

Açıklamalarında TKP’nin baraj altında kalmasını da yorumlayan Gündüz,

“TKP Her türlü komplo teorileri, CIA senaryoları ve kendilerini güçlü işaret eden kamuoyu araştırmalarına rağmen meclise girememiş bu parti için söylenecek çok birşey yok. Durum değerlendirmesi yapmaları şart. Birleştiği BKP’nin bile oylarını düşüren bu siyasal oluşum varlığını sorgulamalı. Seçimin kesin kaybedenlerinden” şeklinde konuştu.

“Dikkatle izlenmesi gereken renkli bir profil”

Hakan Gündüz, yarışa bağımsız aday olarak katılan Çetin Sadeli “Renkli bir siyasal profil” olarak nitelendirerek açıklamasını söyle sürdürdü:

“Seçimin bir galibi de bağımsız aday Çetin Sadeli. Mehmet Ekin Vaiz’in desteğiyle dramatize edilen tiplemesi ile bir siyasal profil olarak siyasal arenada karşılık buldu. 3100 den fazla oy alan (biri de benim) Çetin Başkan önemli mesajları ile ciddi bir destek gördü. Dikkatle izlenmesi gereken renkli bir siyasal profil.”

“İstikrarlı bir hükümet kurulamaz”

Hakan Gündüz açıklamalarının sonunda ortaya çıkan tabloya göre hükümet olasılıkları ve erken seçim ihtimalini de değerlendirdi.

Gündüz sözlerini şöyle tamamladı: “Seçim sonucunun istikrarlı bir hükümet kompozisyonu çıkarmadığı ortada. Hükümet kurulabilir mi? Kurulabilir. İstikrarlı olur mu? Olmaz. Meclis kitlenir mi? İktidar senaryolarına bağlı ama kitlenebilir. Erken bir zamanda tekrar seçim olur mu? Olur. Peki ne kadar erken diye soracak olursanız o hükümet oluşumu belli olduktan sonra anlaşılacak. Şu anda pazarlıkların başladığı bilgileri ulaşıyor. Bekleyip göreceğiz. Ama seçim gündemimizde olmaya devam edecek. Her an herşey olabilir.”