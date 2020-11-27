GÜNDÜZ: “DOĞRU YAPILANLAR DESTEKLENMELİ, YANLIŞLAR ELEŞTİRİLMELİ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz programda yaptığı değerlendirmelerde, “13’üncü maaşın piyasaya sürülmesi gerekiyor. İç piyasaya bir olumlu yansıma olur. Esas bizim lokomotifimiz özel sektörle yürütülendir. O yüzden özel sektör çalışanları da desteklenmeli” dedi.

“Benim görevim mecliste komitelerde, yürütmede bir görevim yoktur” diyen Gündüz, “Bakanlıklardaki işleri ilgili bakanlar ve o bakanlık müdürleri yapar, biz sadece yürütmenin görevlerini denetleriz. Buradan vatandaşlara da seslenmek istiyorum, doğru yapan şeyleri herkes desteklesin, yanlış yapılan şeyleri de eleştirsin” dedi.