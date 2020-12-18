GÜNDÜZ:  “KENDİNİ SAKLAYAN TEMASLI CEZA ALACAKTIR”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis kapansa bile komitelerde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Gündüz, “Olağanüstü günlerden geçiyoruz ve meclis gerektikçe toplanabilmelidir. Belirli kurallar da var zaten. Meclis kapalı olsa da komitelerde çalışmalar devam edecektir” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaşanan ve kendini gizleyen kişi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gündüz, “Bu kendini saklayan kişi ceza alacaktır. Yasal düzenleme o şekilde yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üst Kurul’un almış olduğu kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” dedi.