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GÜNDÜZ:  “MECLİS BAŞKANLIĞINA BEN DE ADAYIM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:46
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GÜNDÜZ:  “MECLİS BAŞKANLIĞINA BEN DE ADAYIM”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanlığı görevine talip olduğunu söyleyen Gündüz, “Seçilirsem orada görev yaparım, seçilmezsem de görevime döner devam ederim. Diğer arkadaşlar da aday olsun, partililerimiz belirlesin kimin aday olacağını. Eğer sizin bilgi dağarcığınız ve tecrübeniz tamamsa, o koltuk size aksesuar olur” dedi.

Düğümlerin ta başından yanlış düğümlendiğini söyleyen Gündüz, “Hükümetlerin üçlü ve dörtlü kurulması bizlere işaretti. Biz artık bazı şeyleri sorgulamalıyız. Balık hafızalı olmamalıyız” dedi.

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