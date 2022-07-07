Gündüz vakti araba hırsızlığı

İbrahim Özsen isimli vatandaş, PT 290 plakalı aracının çalındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden aracının Girne civarında çalındığını ifade eden Özsen, görenlerin kendisine ya da polise bilgi vermesini rica etti.
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