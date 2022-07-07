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Gündüz vakti araba hırsızlığı

07 Temmuz 2022 Perşembe 19:44
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Gündüz vakti araba hırsızlığı
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İbrahim Özsen isimli vatandaş, PT 290 plakalı aracının çalındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden aracının Girne civarında çalındığını ifade eden Özsen, görenlerin kendisine ya da polise bilgi vermesini rica etti.

Anahtar Kelimeler:
GündüzArabaHırszılık
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