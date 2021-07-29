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Gündüz vakti yanan lambalar öfkelendirdi...

Gün ışığında yanan sokak lambaları vatandaşları isyan ettirdi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:32
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Gündüz vakti yanan lambalar öfkelendirdi...

ÇİĞDEM AYDIN - Özel Haber

Elektrik faturalarını günü gününe ödeyen ödenmediği takdirde elektiriksiz kalan vatandaşlar İskele bölgesinde sokak lambalarının gündüz vakti yandığını görünce isyan etti. 

Gündem Kıbrıs'ta yayınlanan Çiğdem Aydın'la Günaydın programına sokak aydınlatmalarının fotoğraflarını gönderen yerel halk ödediğimiz vergi ve faturalar yetmez açın bütün lambaları gündüz vakti yansın diyerek öfkelerini dile getirdi. 

Yetkililerin umrunda değil mi bu durum diyen vatandaşlar bazı yollar karanlık aydınlatma yok insanlar ölüyor , bazı yollarda gündü vakti yanan sokak lambaları var bu ne yaman çelişki dedi.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:51
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