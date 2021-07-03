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Gündüz:Ülkenin içinden geçtiği zor süreç TC’nin desteğiyle birlik beraberlik içerisinde atlatılacak

Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt temasları çerçevesinde Aydınköy, Yayla, Bostancı, Serhatköy, Şahinler, Mevlevi ve Gayretköy’de de vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:37
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Gündüz:Ülkenin içinden geçtiği zor süreç TC’nin desteğiyle birlik beraberlik içerisinde atlatılacak

UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Başbakan Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Saner, konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinledi ve soruları yanıtladı.


UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de ülkede zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek, hükümetin girişimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle birlik beraberlik içerisinde bu sürecin atlatılacağına inanç belirtti.
        
        
 

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