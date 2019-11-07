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Güner, para cezası ödemeye mahkûm edildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir internet cafede yanında çalışan Muhammed Keskinoğlu’nu döverek vahim bedensel zarara uğratan Muhammed Güner, para cezası ödemeye mahkûm edildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 16:08
Güner, para cezası ödemeye mahkûm edildi

Yargıç Temay Sağer, sanığın mahkûm olduğu Vahim zarar suçu için 7 yıla, Ciddi darp suçu için 3 yıla ve Darp suçu için ise 1 yıla kadar hapislik ve/veya para cezası öngörüldüğünü belirtti. Özellikle sanığın mahkûm olduğu vahim zarar suçunun son ciddi ve vahim bir suç olduğunun altını çizdi. Sağer, Anayasa’ya göre herkesin, barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ve yine herkesin, vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti. 

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından yıllık yayımlanan Faaliyet Raporlarına değinen Sağer, vahim zarar suçunun yaygın suçlar arasında olduğunun altını çizdi. Sağer, sanığın işletmesinde yer alan kasada çıkan açık nedeniyle kamera kayıtlarını incelediğini, ardından müştekiyi tespit ettikten sonra müşteki ile konuştuğu sırada müştekinin sanığa karşı alaycı tutumu nedeniyle tartışma yaşandığını ve müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel yumruk vuran sanığın almış olduğu darbeler sonrası yere düşüp başını beton zemine vurması neticesinde kafatasının çatladığını anımsattı. Sağer,  müştekinin sanığın işletmesindeki gerek açık ile ilgili gerekse de sanık ile konuşurken gerçekleştirmiş olduğu alaycı tavırlar her ne kadar da yanlış olsa da, müştekinin bu hatalı davranışları sanığa müştekiyi darp etme ve onu vahim zarara uğratma hakkı tanınmadığının altını çizdi. 

Sağer, müştekinin kafatasında kırığa neden olan sanığın işlemiş olduğu suçların ciddiyetine rağmen şikâyetin geri çekmiş oluşunu, sanığın sabıkasız bir kişi olmasını ve müştekide kalıcı bir hasarın olmamasını göz önünde bulundurduğunu belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara atıfta bulunan Sağer, sanığın 15 bin TL para cezası ödemesine ve 3 yıl sulh ve sukünü koruyacağına dair 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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Güner
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