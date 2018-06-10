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Güneş Güneşoğlu Suriçi esnafıyla kucaklaştı

Gazimağusa bölgeinden bağımsız belediye başkan adayı olan Güneş Güneşoğlu dün Mağusa suriçini ziyaret etti, esnafla sohbet etti...

10 Haziran 2018 Pazar 13:09
Güneş Güneşoğlu Suriçi esnafıyla kucaklaştı

24 Haziranda yapılacak 2018 Yerel Seçimleri'nde Gazimağusa bölgeinden bağımsız belediye başkan adayı olan Güneş Güneşoğlu dün Mağusa suriçini ziyaret etti.

Yoğun bir kalabalık kafile ve Mağusa’nın tanınmış kişilerinin de eşliğinde surlariçini ziyaret eden Güneş Güneşoğlu tek tek tüm esnafla sohbet etti.

Onların sorunlarını dinleyip projelerini anlatan Güneşoğlu Mağusa Suriçi ile ilgili projelerini anlattı.

Seçilmesi halinde suriçini turizm ve eğlence merkezi haline getireceğini dile getiren Güneş Güneşoğlu esnaf tarafından yoğun bir sevgi ve destekle karşılandı.

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Son Güncelleme: 10.06.2018 13:28
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