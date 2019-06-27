Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!

27 Haziran 2019 Perşembe 20:15
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!

Girne’de internet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatan Hakan Güneş ve kardeşi Hasan Güneş dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada sanıklar Hakan Güneş ile Hasan Güneş 18 ay hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç Kır, her iki sanığın da gönüllü ifade verdiğini ifade etti.

Sanıklara ait ofiste yapılan aramada 4 adet USB bellek, 31 adet cep telefonu, 254 adet sim kart, 529 adet bankamatik kartı ele geçirildiğini belirten Kır, 4 adet hard diskin BTHK’ya incelemeye gönderildiğini ifade etti.

Kır, yapılan inceleme sonucu sanal bahis oynatıldığına dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı. Kır, sanıkların banka hesaplarıyla ilgili yapılan incelemede ise operasyonda ele geçirilen başka şahıslara ait bankamatik kartı hesaplarına para aktarım hareketleri tespit edildiğini söyledi.

Sanıkların telefon dökümü incelemelerinde ise sürekli birbirleri ile iletişim halinde olduklarının tespit edildiğini ifade eden Kır, her iki sanığın gönüllü ifadesinin iddia makamı tarafından mahkemeye emare olarak sunulduğunu açıkladı. Kır, soruşturmanın ardından sanıkların 8 Mart 2019 tarihinde cezaevine gönderildiklerini belirten Kır, her iki sanığı şans oyunları yasasına aykırı hareket etme suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kır, sanıkların mahkûm olduğu davanın yasada 2 yıl hapis veya 50 bin Euro muadili para cezası öngördüğünü belirterek, söz konusu davanın bu nedenle ağır cezada görüldüğünü ifade etti. Kır, operasyonda tutuklanan diğer sanıkların her iki sanık hakkında patronları olduğuna dair ifadeler verdiklerini, iki sanığın yasa dışı sanal bet oynatma, finans sağlama ve call center hizmeti vermek için kurulan işyerlerinin sorumluları olduklarının görüldüğünü söyledi.

Kır, bu nedenle işyerlerinden sorumlu olan iki sanık arasında ceza ayrımına gitmediklerini belirterek, sanıkları 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Akacan, davası ertelendi!
Akacan, davası ertelendi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim