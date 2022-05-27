Güneş: Kayalar'da talan sözkonusu değil

Girne Kaymakamı Sinan Güneş bugün Kayalar bölgesinde deniz içinde çalışan iş aracıyla ilgili açıklama yaptı. Sinan Güneş, bölgenin kaplumbağa yumurtlama alanı olmadığını belirterek, vatandaşların denizden yararlanması için kaya parçalarının temizlendiğini söyledi.

Güneş’in açıklamaları şöyle:

Kamuoyunun bilgisine;

Bugün sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Kayalar plajı diye bilinen bölgede, plaj içerisinde bir çalışma yapıldığı görüntülendi. Üstelik en önemli kaplumbağa yumurtlama alanı olduğu iddia edildi.

Öncelikle burası kaplumbağa yumurtlama alanı değil. Bunu hem belediyeden, hem bölge insanından hemde en yakın tesis sahibinden öğrendikten sonra bu plajda, gelen talep üzerine gerekli ön araştırmalar da yapılarak Kaymakamlık kontrolünde ve tamamen plajı kullanacak vatandaşların, daha güvenli bir şekilde denizden faydalanabilmelerini sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Görüntülerden de görüleceği üzere sadece deniz içerisindeki kaya parçaları temizlenmektedir.

Herhangi bir talan sözkonusu değildir ve olamaz.

Yukarıdaki bilgiyi kamuoyu ile paylaşır duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim.