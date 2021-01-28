GÜNEŞ: “SADECE KAYMAKAMLIK’TAN 3 BİN İZİN İSTENDİ”

Girne Kaymakam’ı Sinan Güneş, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kapalı olan Girne ve Lefkoşa’da caddelerdeki yoğunluk yaşanması konusunda açıklamalarda bulunan Güneş, “Polis ve belediye personeli, denetimleri yapmakta zorlanıyor. Kime sorsam dışarıda markete gidiyorum, kasaba gidiyorum, inşaat malzemesi almaya gidiyorum. Sadece kaymakamlık vasıtasıyla 3 bin müracaat için başvuru yapıldı. Buna yetişmeye çalıştı personelimiz. 8 personelle çalışıyor Kaymakamlık, rotasyon usulü ile çalışıyoruz. Bunun yarısına izin verildi. Ekonominin çarklarının dönmesi gerekiyor. Karar verici yetkiler, bunun kararını vermelidirler. Vakaların sayısı belirleyici olacaktır. Bu pandemi süreci, tüm sektörleri etkiledi. Bu sürecin kısalması için, vatandaşlarımızın çok daha hassas davranması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın dışında, çok daha fazla dışarıda olmamamız gerekiyor. Dışarıya çıkmayı asgari hale getirirsek, bu süreci kısaltırız” dedi.

ÖZEL HABER