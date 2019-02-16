Güneş tutuksuz yargılanacak

Yalova Spor Kulübü’nde dün akşam olay çıkaran ve tutuklanan Taşkın Güneş, Kasti Hasar, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık suçlaması ile çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.
Polis tarafından verilen bilgiye göre mahkeme, zanlının davaları görülünceye değin yurtdışına çıkış yasağı, seyahat belgelerinin polise teslimine, haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kişinin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş, serbest bırakıldı.
Çift şeritli bir yolda arabanızla ilerliyorsunuz ve yol ışıkları yanmıyor , birisi yola girdi ve simsiyah, ve siz ona çarpıyorsunuz , bilmeden, üç gün tutuklusunuz. Bir milletvekili ve başbakan yardımcısına bilerek ve isteyerek sandalye savuruyorsunuz , haftada bir isbatı vücut ve 7000 tl kefalet. E hani başka ödül.
Bir vatandaş iki gabereci para sorun olmaz onun için Ada’nın sistemi kanunu bu şekilde işler hadi vatandaş olmasın parası olmasın ge ola onu varya ezmekten beter ederler