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Güneş tutuksuz yargılanacak

Yalova Spor Kulübü’nde dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a saldıran Taşkın Güneş, mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:21
Güneş tutuksuz yargılanacak

Yalova Spor Kulübü’nde dün akşam olay çıkaran ve tutuklanan Taşkın Güneş, Kasti Hasar, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık suçlaması ile çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.

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Polis tarafından verilen bilgiye göre mahkeme, zanlının davaları görülünceye değin yurtdışına çıkış yasağı, seyahat belgelerinin polise teslimine, haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kişinin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş, serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayYalova Spor KulübüMahkemeTaşkın GüneşHaberGündemKıbrıs
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EmekliYORUM 2019-02-16 19:17:36

Çift şeritli bir yolda arabanızla ilerliyorsunuz ve yol ışıkları yanmıyor , birisi yola girdi ve simsiyah, ve siz ona çarpıyorsunuz , bilmeden, üç gün tutuklusunuz. Bir milletvekili ve başbakan yardımcısına bilerek ve isteyerek sandalye savuruyorsunuz , haftada bir isbatı vücut ve 7000 tl kefalet. E hani başka ödül.

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Vatandaş 2019-02-17 01:23:01

Bir vatandaş iki gabereci para sorun olmaz onun için Ada’nın sistemi kanunu bu şekilde işler hadi vatandaş olmasın parası olmasın ge ola onu varya ezmekten beter ederler

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