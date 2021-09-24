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Güneşköy'de kundaklama

24 Eylül 2021 Cuma 14:47
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Güneşköy'de kundaklama
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.09.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Güneşköy’de, K.B’ye ait olup ikametgahı önünde park halinde bulunan salon araç üzerine, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilemek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonunu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ikametgâhın duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak ve evin pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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