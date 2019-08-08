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Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!

efke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, bugün öğleden sonra aracıyla seyrederken, Güneşköy kavşağında dikkatsizce sağa geçerek tırla çarpışan 79 yaşındaki Güney Kıbrıs sakini Kostas Stylianou olay yerinde öldü.
 Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıklaması şöyle:
“Bugün saat 15.00 sıralarında,  Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin  Kostas Stylıanou (E-79),   yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Çaylı (E-38) yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpıştı.  Kaza sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas Stylıanou  olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.”

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Son Güncelleme: 08.08.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
KazaGüneşköy Kavşağı
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