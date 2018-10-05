Güneşköy Nar Panayırı yarın

Panayır yarın saat 15.00’te başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 16.30’da Akder - Akçay Kültür Sanat Derneği Halk Dansları ekibi halk dansları gösterisi gerçekleştirecek.

18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyonu Müzik Koro’su saat 17.00’de, Dokad Ritm Grubu saat 17.20’de sahne alacak.

Ayder Modern Dans ve Dansçı Gösterilerinin ardından Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Grubu 17.55’te sahneye çıkacak.

Çocuklar için balon bükme ve yüz boyama oyunlarının da yer alacağı panayırda, 18.40’ta Güzelyurt Türk Halk Müziği ekibi, saat 20.00’de Grup Baria konser verecek.

Birinci Güneşköy Nar Panayırı Tombala Çekilişi 21.30’da yapılacak.

7 EKİM PAZAR PROGRAMI…

Güneşköy Panayırı etkinlikleri çerçevesinde Pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı yapılacak. Lefkoşa’dan saat 7.00’de başlayacak yarış Güneşköy Nar Panayır Alanı’nda sona erecek.

Okçuluk tanıtımı ve okçuluk atışı saat 14.00’te, tavla turnuvası saat 15.00’te, nar bahçelerinde nar hasadı ve tahta otobüsle nar toplama etkinliği ise 15.15’te gerçekleştirilecek.

Çocuklar için saat 15.30’da “Çocukluğunu Alda Gel” oyunu sahnelenecek.

Dokad’ın halk dansları gösterisi saat 16.00’da; “En İyi Nar ve Nar Üreticisi” yarışması saat 16.30’da yapılacak.

Sol Anahtarı saat 17.15’te konser verecek, saat 18.30’daa “Nar Soyma-Nar Suyu Sıkma Yarışması” düzenlenecek.

Güzelyurt Türk Sanat Müziği konseri 19.00’da, Grup Vizyon konseri 20.00’de ve Birinci Güneşköy Nar Panayırı Tombala Çekilişi 21.30’da yapılacak.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)