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Güneşköy’de feci kaza, 2 araç yüz yüze çarpıştı!

Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, Güneşköy yakınlarında meydana gelen ve iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi

22 Ocak 2021 Cuma 21:16
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Güneşköy’de feci kaza, 2 araç yüz yüze çarpıştı!

Güzelyurt – Lefke Anayolu üzerinde, Güneşköy yakınlarında meydana gelen ve iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 19.45 sıralarında, Güzelyurt'ta, Güzelyurt- Lefke Anayolunun 1-2 km'leri arasında, Mehdi Mervan TAY (E-39), yönetimindeki JT 623  plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lütfi Akdeniz VOLKAN (E-31) yönetimindeki LU 780 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan LU 780 plakalı araç sürücüsü Lütfi Akdeniz VOLKAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nidai DOSTEL (E-38) ile JT 623 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mütallip ÖZDEMİR (E-38) kaldırıldıkları LDH'de tedavileri halen sürüyor.

JT 633 plakalı araç sürücüsü Mehdi Mervan TAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

Son Güncelleme: 22.01.2021 23:15
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