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Güney'de, 100 binden fazla kişinin elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor

Güneyde nüfusun yüzde 26,8’ine ulaşan “fakirlik sınırı altındaki” hanelerdeki durumun çok daha zor olduğu ortaya konuldu.

21 Ocak 2020 Salı 14:53
Güney'de, 100 binden fazla kişinin elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor

Avrupa İstatistik Birimi (Eurostat) tarafından yapılan araştırmada, Rum tarafında 100 binden fazla kişinin elektrik ve su faturalarını ödeyemeyen hanelerde yaşamakta olduğu, nüfusun yüzde 26,8’ine ulaşan “fakirlik sınırı altındaki” hanelerdeki durumun çok daha zor olduğu ortaya konuldu.
Haravgi’nin “Elektrik ve Suyu Ödeyemiyorlar” başlığıyla manşete çektiği habere göre sonuçları dün basına verilen 2018 yılına dair araştırmada Güney Kıbrıs genelinde faturalarını zamanında ödeyemeyenlerin oranı yüzde 12,2’ye ulaşıyor. Güney Kıbrıs bu oranla AB üyesi devletler arasında 6’ncı sırada bulunuyor.
Fakirlik riski altında bulunan yani 9 bin 202 Euro olan yıllık ortalama gelir düzeyinin yüzde 60’ının altında gelire sahip olanlar yüzde 26,8’e ulaşarak Güney Kıbrıs’ı bu kategoride AB içerisinde 5’inci sıraya konumlandırdı. 

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Güney
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